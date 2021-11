Presidente da República dá luz verde a voto antecipado para confinados e residentes em lares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de uma nota publicada no site da Presidência da República, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indica que "promulgou, como lei orgânica, o decreto da Assembleia da República que procede à prorrogação, para o ano de 2022, do regime excecional e temporário do exercício de direito de voto antecipado para os eleitores que estejam em confinamento obrigatório".

Além dos eleitores em confinamento, no âmbito da covid-19, o mesmo regime será aplicado aos eleitores residentes em "estruturas residenciais e estruturas similares, alterando à Lei Orgânica n.º 3/2020, de 11 de novembro", indica esta nota.

O Parlamento aprovou a 12 de novembro uma proposta para prolongar para o próximo ano o voto antecipado.

Desta forma, fica assegurado que as pessoas em situação de confinamento e residentes em lares podem votar de forma antecipada nas próximas legislativas de 30 de janeiro.