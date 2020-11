Previsões para a economia da Zona Euro deterioram-se com restrições

Os economistas consultados pelo Financial Times apresentam-se mais pessimistas sobre o futuro da economia da Zona Euro na face de novas restrições para combater a covid-19. As estimativas apontam para que a economia da Zona Euro contraia 2,3% no quarto trimestre, um número mais negro que o esperado anteriormente.





O bloco europeu recuperou da recessão induzida pelo coronavírus nos três meses até setembro, registando um crescimento recorde de 12,7%, de acordo com os números divulgados na sexta-feira passada. Contudo, o nível de produção mantém-se significativamente abaixo daquele registado antes da pandemia.





Estes dados, juntamente com as novas restrições que foram anunciadas em França, na Alemanha e noutros países nos últimos dias somaram ao pessimismo e, entre 18 economistas consultados, todos exceto um esperam que a economia contraia no quarto trimestre. Antes, a maioria apontava para um cenário de crescimento.





De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, as taxas de infeção na Europa continuam a aumentar. No mesmo dia em que foram revelados estes dados, domingo, o Reino Unido anunciou que vai avançar com um segundo período de confinamento, ditando que todo o retalho não essencial fique fechado por pelo menos quatro semanas. Na Bélgica, o território mais afetado, o confinamento parcial é imposto a partir desta segunda-feira, à semelhança do que acontece na Alemanha. Em França, medidas semelhantes estão em vigor desde sexta-feira.