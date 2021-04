Primeiros eventos teste com centenas de espectadores marcados para a próxima semana

Avançam ainda antes do final do mês de abril os primeiros eventos culturais teste que irão juntar algumas centenas de pessoas, adiantou a ministra da Cultura em entrevista à SIC Notícias esta quinta-feira à noite. Serão dois, em Braga, com cerca de 400 pessoas, sendo que num dos casos os espetadores permanecerão sentados e no outro estarão de pé.

"O nosso compromisso é de abrir os equipamentos culturais e a partir daqui trabalhar para identificar as condições de progresso", disse a ministra, salientando que tal acontecerá "sempre de acordo com a evolução da pandemia".

Na sequência da realização dos eventos, que Graça Fonseca não identificou, a Direção-Geral de Saúde avaliará a situação dos espetadores. "É importante fazermos estes eventos testes, outros países fizeram, a nossa vizinha Espanha fez, porque nestes eventos vai ser possível à DGS depois fazer a avaliação das pessoas que estiveram" presentes, explicou a ministra.

Para já serão cerca de 400 pessoas, mas depois "a ideia será subir o número".