Privados já faturaram mais de mil milhões de euros com contratos públicos da pandemia

Desde 12 de março até ao final de 2020, o setor público já assinou contratos com empresas privadas num valor superior a mil milhões de euros, referentes a fornecimentos no âmbito da pandemia. Os números são do Tribunal de Contas e foram revelados esta quinta-feira, conforme adianta o Dinheiro Vivo Como explica o jornal, 80% destes contratos não exigiram visto prévio do Tribunal por serem considerados urgentes e terem beneficiado de uma flexibilização das regras, para acelerar a resposta à pandemia.O Tribunal mostra que os meses de abril e maio representaram um pico deste tipo de contratação, mas que depois o abrandamento da intensidade dos contágios foi também acompanhado por uma moderação na contratação do fornecimento de bens e serviços. Porém, na reta final do ano, a partir de novembro, os contratos voltaram a aumentar.