Privados recusam dar folgas antes dos feriados

A maior parte das empresas do setor privado, em Portugal, não prevê acatar o pedido do Governo para dar tolerância de ponto aos trabalhadores nas vésperas dos feriados de 1 e 8 de dezembro, escreve o jornal Eco O repto foi lançado pelo primeiro-ministro este sábado, numa tentativa de conseguir dois períodos de quatro dias em que grande parte da população ficasse em casa, de forma a abrandar a evolução do novo coronavírus no país. O Executivo já fez saber que, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, as escolas estarão fechadas e que os funcionários públicos não terão de trabalhar.No entanto, o mesmo não deverá ser viável para as empresas privadas, que temem grandes quebras na atividade tendo em conta a atual fragilidade em que se encontram."Numa situação de quebra dramática dos rendimentos, o país não pode dar-se ao luxo de perder tantos dias de produção, não existingo qualquer base científica que justifique o encerramento generalizado das empresas", escreveu a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), citada pelo Jornal de Notícias