PS e PSD chumbam projeto para proibir banca e grandes empresas de distribuir dividendos

Tanto o PS como o PSD vão votar contra os projetos-lei que esta quarta-feira sobem a plenário no Parlamento e que pretendem impedir a distribuição de dividendos. Em cima da mesa estão duas propostas, apresentadas pelo PCP e pelo PEV, que deverão ficar pelo caminho.

A proposta do PCP pretende proibir a distribuição de dividendos na banca, nas grandes empresas e grupos económicos, "até ao final do ano em que cessem as medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2", garantindo "que a banca se limita a ser um agente de um serviço público, de apoio à economia e às famílias". Já no que toca às empresas, os comunistas entendem que esta seria uma forma de "garantir provisões para investimentos futuros que serão necessários para enfrentar a crise" e portando consideram que só deveriam ser permitidas as distribuições de lucros nas micro, pequenas e médias empresas e, mesmo aí, com limitações. Também seriam proibidos "bónus, comissões e gratificações a gestores e membros dos órgãos sociais dos bancos e outras grandes empresas".

A proposta do PEV vai no sentido de criar um regime excecional e temporário de proibição de distribuição de dividendos para a banca, o setor financeiro, as grandes empresas e os grupos económicos, considerando que "não é minimamente aceitável" que "continuem escandalosamente a distribuir dividendos, ao mesmo tempo que uma parte considerável da sociedade e das empresas se depara com inúmeras dificuldades".

O PS vai votar contra, afirmou ao Negócios o deputado João Paulo Correia. " As empresas que recorrem ao lay-off estão proibidas, e tanto o Banco de Portugal como a Autoridade de Seguros e Pensões emitiram já recomendações no sentido de que a banca e os seguros não procedam à distribuição de dividendos", lembra. "O que sobra é um universo minoritário de empresas", acrescenta o deputado, justificando assim o voto contra do PS.

Pelo PSD a justificação é outra. Em cima da mesa estão os resultados de 2019 das empresas e portanto "é injusto que não haja remuneração face a esses resultados", argumenta o deputado Duarte Pacheco. "Seria igual se impedíssemos a distribuição de lucros pelos trabalhadores, o que acontece em algumas empresas", acrescenta. Por outro lado, "queremos que estas empresas, nomeadamente do setor financeiro, continuem a atrair capital, que haja privados disponíveis para lá meter capital, caso contrário, para manter rácios teriam de bater à porta do Estado", refere.