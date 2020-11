PS retoma proibição de corte de serviços essenciais no primeiro semestre de 2021

O PS quer retomar a garantia de acesso aos serviços essenciais durante o primeiro semestre de 2021. Uma medida que esteve em vigor este ano mas que terminou a 30 de setembro.



Os socialistas entregaram esta sexta-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano determinando que até ao final de junho de 2021 "não é permitida a suspensão do fornecimento" dos serviços de fornecimento de água, de energia elétrica e de gás natural, assim como do serviço de comunicações eletrónicas, a consumidores em situação de desemprego, com quebra de rendimentos igual ou superior a 20% ou infetados com covid-19.



Uma proposta que contará com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, que tinham já recomendado ao Governo a prorrogação da medida



A proposta do PS determina ainda que durante o primeiro semestre de 2021, os consumidores que se encontrem em situação de desemprego ou com uma quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% face aos rendimentos do mês anterior podem requerer a cessação unilateral de contratos de telecomunicações, sem lugar a compensação ao fornecedor e a suspensão temporária de contratos de telecomunicações, sem penalizações ou cláusulas adicionais para o consumidor, retomando-se a 1 de janeiro de 2022 ou data a acordar entre o fornecedor e o cliente.



No caso de existirem valores em dívida relativos ao fornecimento destes serviços essenciais "deve ser elaborado em tempo razoável um plano de pagamento adequado aos rendimentos atuais do consumidor", definido "por acordo entre o fornecedor e o cliente".



Por outro lado, os consumidores que, no período entre 1 de outubro e 31 de dezembro 2020, tenham visto o fornecimento dos serviços essenciais suspensos "podem requerer, sem custos para si, a reativação do fornecimento dos serviços", desde que reúnam as condições de elegibilidade ou tenha sido acordado um plano de pagamento para quaisquer valores em dívida relativos ao fornecimento desse serviço.



O PS justifica o regresso desta medida com "a dramática crise económica e social provocada pela pandemia da covid-19", que "veio aumentar significativamente o desemprego e gerar quebras de rendimento relevantes num conjunto muito alargado de pessoas".



Desde o início da pandemia, "foi entendido desde cedo que era necessário assegurar que aqueles que tenham caído nesta situação fiquem desprotegidos no acesso a serviços essenciais", salienta o partido, recordando que ainda em abril foi proibida a suspensão do fornecimento, uma proteção que se estendeu até 30 de setembro.



"Face à evolução da situação pandémica, económica e social, urge renovar esta garantia de acesso durante o ano de 2021, mantendo o universo de beneficiários, e permitindo ainda repor o fornecimento de serviços sem custos para o consumidor, verificados pressupostos como a manutenção de situação de fragilidade económica ou de acordo para plano de pagamento de quaisquer montantes em dívida com o fornecedor em causa", refere.