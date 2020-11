PSD quer garantir empresas "à tona da água" apesar das "limitações" de Portugal

"Este é um setor muito relevante para a economia nacional e particularmente relevante no Norte do país. Não está a sofrer tanto quanto o turismo -- no turismo é devastador -- mas está na linha da frente dos setores que estão a sofrer com a pandemia (...). Portugal tem as suas limitações financeiras. E é neste equilíbrio que nós temos de andar", disse Rui Rio.O líder dos sociais-democratas falava aos jornalistas no final de uma reunião de mais de uma hora com a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC).No Porto, Rui Rio sublinhou que atualmente existe "muita incerteza" porque "não se sabe quando acabará a segunda vaga [da pandemia da covid-19] nem que dimensões terá", mas prometeu fazer propostas no debate da especialidade do Orçamento do Estado (OE)."Se nós não conseguirmos segurar as empresas do setor, aquelas que fecharem é muito difícil reabrir. No setor dos serviços, abrimos com facilidade. No setor industrial, uma empresa que feche, para a pôr de pé é praticamente impossível. Dentro daquilo que são as possibilidades de Portugal, estamos de acordo que temos de fazer tudo para manter (...) as empresas à tona da água e a retomar imediatamente", frisou.O líder do PSD, admitiu que "não é fácil", mas sublinhou a necessidade de "remar para o mesmo lado", colocando "todos do lado da solução" no objetivo de garantir a "manutenção dos postos de trabalho"."Em sede do debate na especialidade do Orçamento do Estado, nós podemos sempre fazer propostas no sentido de reforçar essa preocupação. Mas somos um partido consciente. Eu sei que há as questões do endividamento público e das finanças públicas que nós como partido da alternância do poder, não nos podemos comportar como se fossemos meramente um partido revolucionário e que nunca chega ao poder e pode pedir tudo e mais alguma coisa. Temos de ser responsáveis", afirmou.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.544 em Portugal.As medidas para combater a covid-19 paralisaram setores inteiros da economia mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que a pandemia reverterá os progressos feitos desde os anos de 1990, em termos de pobreza, e aumentará a desigualdade.O FMI prevê uma queda da economia mundial de 4,4% em 2020, com uma contração de 4,3% nos Estados Unidos e de 5,3% no Japão, enquanto a China deverá crescer 1,9%.Para 2021, a organização com sede em Washington antecipa um crescimento da economia mundial de 5,2%, face a 2020.Para Portugal, o FMI prevê uma queda de 10% em 2020, e uma recuperação de 6,5% para 2021.Estas previsões diferem das do Governo português, que antecipa uma queda da economia de 8,5% este ano, e uma recuperação de 5,4% em 2021.Já a Comissão Europeia prevê uma queda de 9,8% da economia portuguesa em 2020, e um crescimento de 6% no próximo ano.