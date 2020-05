Há mais dois município acima da centena de casos confirmados de Covid-19, o que eleva para 44 o total de concelhos com mais de 100 de infetados, perto de 15% do total, mostram os dados da DGS.





Já o número de infetados cresceu 0,7% para 25.072, mais 178 casos positivos do que na segunda-feira. Os números reportados pela DGS indicam também que continua a haver seis concelhos com mais de um milhar de infetados, sendo que Lisboa (1.579) continua na frente. Surgem depois os concelhos de Vila Nova de Gaia (1.425), Porto (1.266), Matosinhos (1.149), Braga (1.113) e Gondomar (1.009).Entre os concelhos que contabilizam agora pelo menos três infetados surgem Vimioso (8 infetados), Covilhã (7), o município açoriano da Calheta (5) e Fornos de Algodres (3).Os números revelados pela DGS mostram ainda que o número de óbitos provocados pela Covid-19 aumentou para 1.074 , mais 11 fatalidades face a ontem, o menor número de óbitos num só dia desde 25 de março.Já o número de infetados cresceu 0,7% para 25.072, mais 178 casos positivos do que na segunda-feira.

Os concelhos de Condeixa-a-Nova e do Barreiro ultrapassaram a fasquia da centena de casos confirmados de Covid-19 para 135 e 109 infetados, respetivamente, pelo que são agora 44 os municípios com 100 ou mais infetados, o que significa que 14,3% dos concelhos nacionais superaram aquela marca.O relatório divulgado hoje pela Direção Geral de Saúde mostra também que os municípios com pelo menos três casos positivos de infeção pelo novo coronavírus aumentou para 222, o equivalente a 72,1% dos 308 concelhos portugueses.