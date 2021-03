Quase metade dos portugueses com mais de 80 anos já recebeu primeira dose da vacina

Na semana que terminou este domingo foram administradas 160.033 vacinas em Portugal, das quais 133.774 a pessoas que não tinham ainda recebido qualquer toma, elevando o total de portugueses com a primeira dose para 739.662, o que representa 8% da população portuguesa. Com as duas doses tomadas são agora 293.245, ou seja, 3% da população.





Os dados foram revelados na atualização semanal da Direção Geral de Saúde sobre o andamento do plano de vacinação em Portugal e mostram que dos portugueses que receberam a primeira dose da vacina, 310.409 têm mais de 80 anos, o que representa 47% dos portugueses nesta faixa etária que é a mais vulnerável à doença que já vitimou mais de 16,5 mil portugueses e surgiu no país há um ano.









No que diz respeito às pessoas com mais de 80 anos com a vacinação completa, são agora 68.562, o que representa 10% dos portugueses nesta faixa etária.