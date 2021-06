Quase um milhão de vacinas contra a covid-19 por distribuir

Desde o início do plano de vacinação já quase quatro milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina (39%) e 2,3 milhões já receberam a segunda dose (23%). Na última semana foram administradas 560 mil doses de vacina (226 mil primeiras doses e 333 mil segundas doses).Por faixas etárias, o grupo com mais primeiras e segundas doses é o de pessoas com mais de 80 anos. 97% das pessoas receberam pelo menos uma dose e 92% receberam já a segunda dose. Na faixa etária entre os 65 e os 79 anos já 94% das pessoas recebeu a primeira dose e 51% a segunda. No total, há 811 mil pessoas já totalmente inoculadas contra a covid-19 nesta faixa etária.O relatório de vacinação revela ainda que já foram recebidas 7.263.540 doses de vacinas e foram distribuídas 6.299.315. Isto quer dizer que há quase um milhão de doses por distribuir em Portugal.