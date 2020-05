Recuperados estão nos 9.652, mais 1947 do que os casos no boletim

Marta Temido alertou no "briefing" diário que relatório de amanhã irá incluir número de casos recuperados registados pelo Trace Covid, sendo o número de recuperados bastante superior ao registado no relatório de hoje.





Marta Temido alertou ainda para ois surtos de novos casos que têm surgido na região de Lisboa e Vale do Tejo, incidências que justifica com alguma "descontração" em momentos fora do trabalho formal, como almoços, deslocações para o trabalho ou situações como a muda de roupa.



O relatório de hoje dá conta de apenas 7.705 doentes de covid-19 recuperados da doença, face aos 7.590 da véspera. A ministra realçou que estamos "perante focos de novos casos associados a locais de trabalho e empreendimentos comerciais e situações de construção civil", que não são justificados pelas decisões tomadas no âmbito do desconfinamento, até porque estes casos referem-se a "pessoas que nunca estiveram confinadas", uma vez que terão continuado sempre a trabalhar.

O número de casos recuperados por covid-19 está, afinal, nos 9.652 e não nos 7.705 casos registados no relatório diário da Direção Geral de Saúde. O alerta foi deixado pela ministra da saúde, Marta Temido, no "briefing" diário. A diferença deve-se aos dados da aplicação Trace Covid e que ainda não estão espelhados no relatório.A ministra da saúde alertou, na conferência de imprensa diária, que o relatório de amanhã irá mostrar um crescimento do número de doentes recuperados, devido a dados recolhidos pela plataforma Trace Covid, que não estão incluídos no relatório de hoje. Segundo Marta Temido "9.652 pessoas têm pelo menos um teste negativo, devem considerar-se recuperados" e "vão ser incluídos no relatório de amanhã".