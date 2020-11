Registado um caso de reinfeção por Covid-19 em Portugal: mulher de 48 anos volta a testar positivo após três meses

Portugal registou um caso de reinfeção por Covid-19: uma mulher de 48 anos, residente na Área Metropolitana de Lisboa, voltou a ser infetada pelo novo coronavírus, três meses após o primeiro episódio da doença, avança o jornal Público esta quarta-feira.A mulher terá testado positivo à Covid-19 no mês de julho, tendo sido dada como recuperada 15 dias depois. Já no final de outubro voltou a manifestar sintomas da doença pandémica e um novo teste laboratorial voltou a acusar a presença do vírus no organismo.O caso está a ser investigado pelo médico Germano de Sousa, de acordo com a mesma publicação.