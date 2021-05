Regulador dos EUA autoriza uso de emergência da vacina da Pfizer em adolescentes dos 12 aos 15 anos

A Agência dos EUA para a Segurança Alimentar e do Medicamento (FDA) aprovou o uso de emergência da vacina da Pfizer/BioNTech em adolescentes entre os 12 e os 15 anos, permitindo que os alunos do ensino secundário estejam vacinados contra a covid-19 antes do outono.

O fármaco já está autorizado para uso de emergência em qualquer pessoa a partir dos 16 anos.

Esta é a primeira vacina contra a covid-19 nos EUA autorizada para aplicação em adolescentes mais jovens.

As vacinas contra a covid da Moderna e da Johnson & Johnson estão autorizadas para uso em pessoas a partir dos 18 anos, recorda a CNN.

A Pfizer tinha referido no final de março que um teste clínico que envolveu 2.260 adolescentes entre os 12 e os 15 anos tinha revelado uma eficácia de 100% da vacina e que esta tinha sido bem tolerada.

A CNN diz que o comité consultor sobre práticas de vacinação, na esfera do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) dos EUA, irá reunir-se na quarta-feira para fazer a sua recomendação ao CDC sobre o uso ou não da vacina nesta faixa etária.

Em seguida, o CDC decidirá se recomenda a sua aplicação. Não se espera que a vacinação neste grupo etário comece até que haja essa recomendação.

Alargar a autorização de aplicação desta vacina a quem tem entre 12 e 15 anos abre a vacinação contra a covid a mais 5% da população norte-americana, ou seja, a mais 17 milhões de pessoas. E significa que 85% da população do país fica elegível para receber uma vacina contra o coronavírus, salienta a CNN.

A Pfizer anunciou na semana passada que prevê solicitar em setembro a autorização para o uso de emergência da sua vacina, nos EUA, em crianças dos 2 aos 11 anos.

A farmacêutica continua a estudar a segurança e eficácia da sua vacina nas crianças entre os 6 meses e os 11 anos.