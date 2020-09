Reino Unido e Polónia registam recordes de casos de covid desde início da pandemia

O Reino Unido registou 6.634 novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde o início da pandemia, indicaram esta quinta-feira, 24 de setembro, as autoridades de saúde britânicas. O país contabilizou também 40 mortes devido à doença.O Reino Unido soma agora 416.363 casos confirmados desde o início do surto da covid-19, tendo ainda a lamentar 41.902 vítimas mortais, sendo o país europeu com mais óbitos.Também esta quinta-feira, a Polónia registou o valor mais elevado de infeções num só dia: 1.136. O país somou ainda 25 mortes pela doença.Desde o início da pandemia a Polónia detetou 82.809 casos positivos, dos quais resultaram 2.369 mortos.