Reino Unido encurta quarentena para viajantes que paguem o teste

O Governo britânico anunciou que vai encurtar para cinco dias a quarentena obrigatória daqueles viajantes que estejam dispostos a pagar o teste à covid-19 e que provem desta forma não estar infetados.





A medida deverá começar a ser aplicada a partir do dia 15 do próximo mês, como parte da estratégia de reabertura da economia: os viajantes internacionais poderão ser testados depois de cinco dias de isolamento e, se o resultado for negativo, podem dar por terminada a sua quarentena.





Os viajantes terão, contudo, de pagar o seu próprio teste, que custará entre 65 e 120 libras. Os resultados poderão demorar até 48 horas, de acordo com a BBC.





A quarentena de 14 dias que foi imposta pelo Governo britânico foi largamente criticada pelas companhias aéreas e operadores de aeroportos desde que o primeiro confinamento foi levantado, em maio. O setor do turismo caiu a pique e tem argumentado que a quarentena obrigatória tem sido um dos maiores obstáculos a que sejam recebidos turistas.





Já durante o segundo confinamento, que tem fim marcado para 2 de dezembro, o Governo proibiu viagens para o estrangeiro exceto para fins de trabalho. Em declarações à CNBC, o CEO da EasyJet, Johan Lundgren, congratulou a iniciativa mas ressalvou que o próximo passo é conseguir testes mais rápidos e mais baratos, e continuar a reduzir os períodos de quarentena ao máximo, dentro dos limites impostos pela segurança.