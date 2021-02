Reino Unido exige isolamento de 10 dias a pessoas que cheguem de Portugal

O Reino Unido requer que os viajantes a partir de Portugal e de outros países onde a incidência de coronavírus seja muito grande façam um confinamento a partir do próximo dia 15 de fevereiro, de acordo com o governo britânico."Diante das novas variantes do vírus, é importante que o governo continue a tomar as medidas necessárias para proteger as pessoas e salvar vidas", pode ler-se no comunicado, que acrescenta que "com o aumento da presença da polícia nos aeroportos e maior controlo para garantir que as pessoas estejam a isolar-se, estamos a tomar medidas decisivas".Quem viaje a partir de países que estão na lista de perigo do Reino Unido, onde se inclui Portugal, terá então de se isolar durante 10 dias, segundo um comunicado do departamento da Saúde, que adiantou que estaria à procura de hotéis próximos aos aeroportos para apoiar este programa.Este anúncio surge depois de vários dias de confusão sobre quando é que o governo implementaria esta medida, que já tinha sido anunciada no mês passado.Neste momento, existem 30 países nesta lista do governo britânico, onde se inclui toda a América do Sul, uma faixa do sul de África e Portugal.Esta medida veio à baila depois das novas variantes que surgiram no Brasil e na África do Sul nas últimas semanas terem feito subir os novos casos.