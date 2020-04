Os números das mortes referem-se a pacientes que morreram em hospitais e que foram diagnosticadas com covid-19 e são compiladas a partir de números das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte registados até às 17:00 de véspera.



Estas estatísticas não incluem mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos, e o registo dos óbitos pode demorar mais tempo, pelo que algumas poderão não ser incluídas no balanço diário, segundo o ministério da Saúde.







O número de mortes aumentou 23% face ao balanço anterior, enquanto que o número de casos positivos subiu para 38.168, mais 13% do que na quinta-feira.Na quinta-feira, o número total de mortes relacionadas tinha aumentado 569 para 2.921, e o número de casos de 29.474 para 33.718.