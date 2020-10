Repensar o Natal? Marta Temido diz que "cada coisa tem o seu tempo"

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu este sábado, 10 de outubro, que o Governo e as instituições de saúde estão a trabalhar diariamente para, "num contexto extraordinariamente difícil", assegurar as condições de assistência que são prestadas pelos profissionais aos portugueses."Todos os dias o Governo, as instituições de saúde e os profissionais de saúde trabalham para que seja possível, num contexto extraordinariamente difícil, garantir os cuidados aos portugueses e tenho a certeza de que as pessoas sabem isso e os profissionais de saúde também", afirmou a ministra.Marta Temido, que falava à margem da sessão de homenagem aos profissionais de saúde, que decorreu no Hospital de Santo António, no Porto, e contou com a presença do Presidente da República, deixou uma mensagem de "encorajamento" aos profissionais.Questionada pelos jornalistas sobre a exaustão destes profissionais, Marta Temido observou que os mais de quatro mil profissionais de saúde que foram contratados, em regime excecional desde março, estão a ser fixados "a tempo indeterminado"."Os números e os factos e o investimento falam por si e os profissionais de saúde sabem disso. Os que estão no terreno diariamente sabem disso, mesmo que, naturalmente, se sintam cansados e sobretudo, sabem que os portugueses contam com eles", reforçou.Também questionada sobre se era necessário repensar o natal, Marta Temido lembrou que "cada coisa tem o seu tempo" e que hoje era um "dia especial para fazer uma homenagem".Portugal registou hoje mais cinco mortos relacionados com a covid-19 e um número recorde de 1.646 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).