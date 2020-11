Rui Rio concorda com estado de emergência. PSD está do "lado da solução"

Rui Rio promete apoiar o Governo e o Presidente da República na implementação do estado de emergência em Portugal. O líder dos socais-democratas considera que em causa está o "interesse nacional", frisando estar "do lado da solução e não do problema"."Se o Governo entende que as medidas que pretende tomar são insconstitucionais se não tiver o estado de emergência, se o senhor Presidente da República também entende assim, então obviamente que eu dou o meu apoio", referiu Rui Rio, citado pela agência Lusa.O deputado reconhece que "haverá pessoas em Portugal que ficam insatisfeitas" e que "haverá pequenos partidos que vão atrás desses descontentamentos", mas esclarece que o importante é facilitar a tomada de decisões e combater a evolução da pandemia, acrescentando que "só faltava agora" que se acrescentassem "problemas de inscontitucionalidade".Rio acredita ainda que este estado de emergência será diferente daquele que foi implementado em março e abril, repetindo uma mensagem que já tinha defendido na semana passada: "Essas medidas não se podem tomar por razões de ordem económica, do ponto de vista sanitário até convinha que assim fosse. Não é possível, a economia não aguenta. Não podemos ir tão longe."As declarações foram feitas esta manhã no Porto, à margem de uma reunião com a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC).(Notícia atualizada às 13h09)