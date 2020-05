Rui Rio: "Igreja Católica tem mais juízo que a CGTP"

O líder do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, criticou os festejos promovidos pela CGTP para celebrar o Dia do Trabalhador, que considera terem sido feitos de forma "inadmissível" tendo em conta o contexto de pandemia e de apelo ao confinamento dos cidadãos.





Rui Rio afirmou, em declarações às televisões, que "a Igreja Católica tem mais juízo que a CGTP", comparando a forma como o sindicato celebrou o dia do Trabalhador com as informações de que dispõe acerca das intenções da Igreja para a comemoração do dia 13 de maio.