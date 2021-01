Rui Rio pede a Costa para encerrar escolas já na quinta-feira

"Faço-lhe um apelo público para que determine o encerramento das escolas" a partir de quinta-feira, escreve Rui Rio, em comunicado, no seguimento das notícias de que Costa "vai repensar, ainda hoje, a questão das aulas presenciais".O líder social-democrata afirmou que, desde o início da crise epidémica em Portugal, em março de 2020, "o PSD tem facilitado ao Governo todos os instrumentos de que necessita para o combate à pandemia", apesar de o executivo "pouco querer ouvir" o maior partido de oposição.E deu como exemplo a "possibilidade de adiamento das eleições" ou a proposta de "encerramento das escolas a partir do 6.º ano"."O Governo decretou um confinamento muito permissivo, sendo que o funcionamento pleno das escolas é o caso mais evidente dessa permissividade", alegou Rui Rio, que cumpre hoje o último dia de confinamento profilático por contacto com uma pessoa infetada.As ministras de Estado e da Presidência e da Saúde reúnem-se com epidemiologistas hoje, ao fim da tarde, numa altura em que aumenta a pressão para o encerramento das aulas presenciais do terceiro ciclo e do Secundário.Fonte do Governo referiu à agência Lusa que esta reunião de Mariana Vieira da Silva e Marta Temido com os epidemiologistas que habitualmente participam nos encontros com o Governo, Presidente da República e partidos, no Infarmed, em Lisboa, antecede o Conselho de Ministros desta quinta-feira.O primeiro-ministro, António Costa, que se encontra em Bruxelas, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, reunir-se-á com as ministras de Estado e da Presidência e da Saúde logo após chegar a Lisboa esta noite.Na terça-feira, durante o debate sobre política geral na Assembleia da República, António Costa admitiu a possibilidade de se proceder a um encerramento de escolas caso fique demonstrado que a variante inglesa do novo coronavírus, que é mais contagiosa, se está a tornar dominante nos estabelecimentos de ensino.O Presidente da República afirmou que o Governo vai ponderar, entre hoje e quinta-feira, o eventual encerramento das escolas, podendo tomar uma decisão antes da sessão alargada com epidemiologistas marcada para terça-feira.De acordo com dados da Direção Geral da Saúde (DGS), Portugal registou hoje 219 mortes relacionadas com a covid-19 e 14.647 novos casos de infeção, os valores mais elevados desde o início da epidemia.Desde o início da pandemia, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.