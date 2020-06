O primeiro-ministro de Espanha espera chegar a um acordo para abrir as fronteiras terrestres do país no início de julho com Portugal, "sem dúvida alguma", que é liderado pelo seu "amigo" António Costa.

Pedro Sánchez recordou que, a 01 de julho, o turismo estrangeiro vai regressar a Espanha, razão pela qual é "essencial ter protocolos de segurança harmonizados".



"Cada país é livre de decidir quando irá abrir as fronteira, ou não. Nós considerámos que o momento razoável para garantir essa segurança sanitária a todos os turistas [...] será no início de julho", afirmou o primeiro-ministro espanhol.



O Governo espanhol, juntamente com o de Itália, solicitou na última semana à Comissão Europeia que assegurasse que o levantamento das restrições nas fronteiras comunitárias fosse feito de forma coordenada e não discriminatória entre todos os Estados-Membros, de acordo com critérios epidemiológicos "comuns, claros e transparentes".



O primeiro-ministro português, António Costa, desvalorizou na passada quinta-feira "alguns anúncios unilaterais" do governo espanhol, que já foram desmentidos, sobre a reabertura das fronteiras com Espanha, considerando que "está tudo esclarecido" e que "está reposta a normalidade".



O Governo espanhol tinha esclarecido no mesmo dia que a abertura das fronteiras à "mobilidade internacional segura" terá lugar a partir de 01 de julho e não a 22 de junho, como tinha indicado a ministra do Turismo nessa manhã, uma mudança de posição de Madrid depois de Lisboa ter pedido "esclarecimentos" e manifestado estar "surpreendido" com a segunda data.



"Acontece, em todos os governos, haver por vezes iniciativas menos coordenadas, mas acho que está tudo esclarecido. Aquilo que conjuntamente tínhamos acordado é o que conjuntamente iremos manter: a 01 de julho poderão reabrir as fronteiras", concluiu António Costa.



As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha estão fechadas à circulação de pessoas desde 16 de março último, depois de os dois países terem chegado a acordo para apenas permitir a passagem de mercadorias, no quadro das medidas aprovadas para se lutar contra a propagação da pandemia de covid-19.



A pandemia de covid-19 já provocou 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.



"O que faremos é chegar a acordos. Logicamente que, com um bom vizinho como Portugal, sem dúvida alguma. E para além disso, com o meu amigo, o primeiro-ministro Costa, ainda com mais segurança" será possível um compromisso, disse Pedro Sánchez, em conferência de imprensa.O chefe do executivo espanhol defendeu que o país deve dar uma resposta "segura" aos milhões de turistas que irão visitar o país este ano, e defendeu que o calendário de abertura das fronteiras deve ser feito de forma coordenada no seio da União Europeia.