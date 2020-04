Sánchez diz que propagação do vírus foi contida em Espanha mas prolonga estado de emergência

"Conseguimos conter a propagação do vírus", garantiu este sábado o primeiro-ministro espanhol, que advertiu, no entanto, que é preciso manter cautelas.





Espanha é o segundo país do mundo com mais casos reportados, apenas atrás dos Estados Unidos, com um total de 191.726.O país superou hoje os 20 mil mortos pela covid-19, um saldo apenas inferior aos de Itália e EUA.