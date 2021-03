Segunda vaga teve menos impacto na redução da atividade hospitalar privada

A segunda vaga afetou os níveis de atividade dos hospitais privados que ficou aquém dos números apresentados em janeiro e fevereiro do ano passado, antes de se sentir o impacto da primeira vaga. Ainda assim, os níveis de atividade estão a subir.





É o que nos diz Óscar Gaspar, membro da direção da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) que, durante uma conferência de imprensa dedicada à atividade hospitalar privada de 2020, salientou "uma recuperação significativa" de indicadores como o número de hospitalizações, consultas e diagnósticos. À parte está a afluência às urgências que, apesar dos esforços da Ordem dos Médicos em provar a segurança dos hospitais mesmo durante a pandemia, continua bastante atrás dos níveis pré-pandémicos.





Esta é, aliás, uma tendência que se tem verificado desde o fevereiro de 2020. Segundo Óscar Gaspar, "os portugueses deixaram de ir às urgências com bastante frequência". Se, por um lado, os portugueses "recorreriam às urgências quando não tinham um problema de urgência", por outro "os cidadãos que têm problemas de saúde bastante complicados, por algum receio, acabaram por não ir às urgências em tempo devido, e isso tem tido reflexos na sua qualidade de saúde". Em 2020, os hospitais privados registaram 820 mil episódios urgentes (2.300 por dia), sendo que cerca de 15 mil têm a ver com a recuperação de listas de espera do SNS.





Quanto à colaboração entre público e privado, Óscar Gaspar considera que esta "ficou aquém do que era possível e do que os privados poderiam dispor ao serviço dos portugueses". Ainda assim, destaca as iniciativas estabelecidas desde o final de 2020 para realizar operações em atraso do SNS que "alugou" blocos operatórios ao setor privado, apesar de lamentar a não utilização dos seus cirurgiões e enfermeiros.





O ano passado foi, apesar de tudo, um ano de investimento não só no SNS, mas também no setor privado que injetou mais de 213 milhões através da contratação de profissionais e aquisição de equipamentos. À data o setor conta com mais de 15 mil médicos, 7.500 enfermeiros e 2 mil técnicos que controlam mais de 200 camas de unidades de cuidados intensivos e 161 blocos operatórios.