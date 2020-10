Serviços pressionam economia da Zona Euro mas indústria atinge máximo de mais de dois anos

A atividade económica na Zona Euro recuou em outubro, acompanhando o regresso em força da pandemia de covid-19.

A estimativa rápida do Purchasing Managers’ Index (PMI), que mede a atividade económica tanto na indústria como nos serviços, caiu para um mínimo de quatro meses em outubro para 49,4, quando em setembro se posicionava nos 50,4. A fasquia dos 50 separa um movimento de expansão de uma contração.





Este é o terceiro mês consecutivo de quebra para este índice, embora se registe a primeira contração desde junho. Apesar de estar longe dos níveis do início da pandemia, "a renovada queda aumenta a possibilidade de que a região veja a economia contrair de novo no quarto trimestre", lê-se no relatório da IHS Markit, que publica o índice. "A Zona Euro está com um maior risco de sofrer uma recessão dupla, à medida que uma segunda vaga de infeções aponta para uma nova quebra na atividade de negócios em outubro".





O PMI de outubro deverá situar-se, desta forma, num mínimo de quatro meses. Olhando separadamente para os serviços e para a indústria, no primeiro caso há um reforço dos recuos – os serviços marcam 46,2 contra os 48 de setembro, marcando um mínimo de cinco meses. Contudo, a indústria está num pico de 26 meses, decorrente de uma subida de 53,7 para 54,4.





"A divergência é ainda mais acentuada país a país. Enquanto a Alemanha está animada pela subida do setor da indústria, a um ritmo que foi excedido apenas por duas vezes em quase 25 anos do índice, o resto da região afunda num recessão casda vez mais profunda", comenta o economista chefe da IHS Markit.