Sete concelhos com mais de 50 casos de covid-19 numa semana. Veja no mapa a situação no seu município

Na última semana sete municípios de Portugal registaram 50 ou mais novos casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19. Seis destes concelhos localizam-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), sendo também dos mais populosos do país, todos com mais de 140 mil habitantes. O "intruso" é Vila do Conde.O concelho vilacondense, com 80 mil residentes, registou 69 novos casos nos últimos sete dias, fruto de um surto em agosto que tem vindo a aumentar de forma significativa o número de infetados, com 210 novos casos em três semanas.Lisboa, com 122 novos infetados, foi o município com mais novos casos, mas é também o concelho com mais população, superando o meio milhão de habitantes. Seguiu-se Sintra, com 102 novos casos, Odivelas, com 92, e Vila do Conde, com 69.Ainda com 50 ou mais casos encontram-se Vila Franca de Xira (64), Amadora (61) e Oeiras (50).Entre os concelhos com menos população destacaram-se os novos casos em Torres Vedras (33) e Mora (21).Em 132 municípios foi contabilizado pelo menos um novo caso nos últimos sete dias, indicam os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS).Foi por uma "unha negra", mas a Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou uma média inferior a 100 novas infeções por dia na última semana, ao somar 697 casos. A AML fica abaixo dos 700 novos casos pela terceira semana consecutiva, apesar da tendência de subida - 611 há três semanas, 694 na semana anterior e 697 na semana passada.Já a Área Metropolitana do Porto (AMP) apresentou uma descida ligeira nas novas infeções, com um total de 218 novos casos, ou seja uma média de 31 infeções reportadas diariamente. Na semana anterior tinha registado 223, o que tinha constituído uma subida significativa face aos 162 de há três semanas.Os surtos em Vila do Conde e no concelho vizinho da Póvoa do Varzim são responsáveis por quase metade (104) dos novos infetados na AMP. Isto apesar de somarem menos de 10% da população da AMP.A AML contabiliza 23.908 casos desde o início da pandemia, enquanto a AMP regista 10.912 infetados.Existem 265 concelhos com pelo menos três casos confirmados - a Direção-Geral de Saúde (DGS) não identifica os municípios com dois ou menos casos - o que corresponde a 86% dos 308 concelhos de Portugal.