Setembro foi o mês com mais casos de covid-19 mas o segundo com menos óbitos

A segunda vaga de covid-19 em Portugal está, para já, a ter características distintas das registadas nos primeiros meses da pandemia, sendo que a descida da letalidade é uma das mais evidentes.

Quando faltam ainda contabilizar os dados do último dia do mês (só disponíveis no boletim que a DGS revela a 1 de outubro), setembro já é o mês com mais casos confirmados de covid-19. Em 29 dias foram acumulados 17.299 casos em Portugal, o que compara com o anterior recorde mensal de 16.736 casos atingido em abril.

A média diária de casos em setembro está próxima dos 600, mais do que duplicando o registado em cada um dos dois meses anteriores e bem acima do registo de abril (558 casos por dia).

Mas se o número de infeções acelerou de forma notória em setembro, o mesmo não se pode dizer do número de óbitos relacionados com a pandemia. Em setembro a doença provocou 147 vítimas mortais (cerca de 5 por dia), sendo que só em agosto se verificou um número mais baixo (87, ou cerca de 3 por dia).

Comparando com os meses mais graves da primeira vaga de covid-19 a diferença é enorme. Em abril faleceram em Portugal 820 pessoas devido ao novo coronavírus (27 por dia) e no mês seguinte foram registados 417 óbitos (média de 14 por dia). Mesmo em junho e julho, meses em que Portugal registava uma média de cerca de 300 casos por dia, a mortalidade foi superior à que se verificou em setembro, mês em que número de infetados duplicou face a esse período que foi marcado pela aceleração do desconfinamento em Portugal.

Há várias justificações para o facto do vírus estar a ser menos mortífero nesta segunda vaga. Desde logo os avanços da medicina no tratamento dos doentes, mas também a idade média mais baixa das pessoas que estão agora a ficar infetadas com covid-19. O aumento do número de testes é outros do fatores que ajuda a explicar a menor letalidade registada em setembro. O peso dos óbitos no total de novos casos em setembro foi inferior a 1%, o que compara com taxas de letalidade na casa dos 5% em abril e maio.

Apesar de em setembro se ter verificado esta tendência de casos recorde mas menos óbitos, o aumento recente no número de internamentos nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos pode sinalizar um agravamento da letalidade nos próximos dias. Apesar de ainda muito longe dos níveis registados nos meses mais graves da pandemia, o número de doentes internados aproxima-se dos 700, mais do dobro do registado há um mês. E pela primeira vez desde maio que o número de doentes graves superou a barreira dos 100. No início de agosto estavam internadas menos de 30 pessoas nas UCI dos hospitais portugueses.

Um outro sinal negativo nos números de setembro diz respeito aos casos ativos, que atingiram um novo máximo esta quarta-feira, superando pela primeira vez a barreira dos 25 mil.

Metade dos casos de setembro em Lisboa e Vale do Tejo

Na análise geográfica aos dados de setembro, conclui-se que Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região mais afetada pela pandemia, embora o peso tenha diminuído face aos meses anterioes.

A região contabilizou 8.652 casos (o que corresponde a 50,1% do total do país) e 97 óbitos (65,5% do total) em setembro. O peso de LVT nos casos é o mais reduzido desde abril e nos óbitos desde maio.

LVT, Alentejo, Algarve e Madeira registaram um número de novos casos recorde em setembro, enquanto as infeções no Norte, Centro e Açores tinham sido mais elevadas em abril.

No que diz respeito aos óbitos as diferenças entre setembro e abril são mais notórias no Norte. No último mês faleceram 37 pessoas na região devido à covid-19, enquanto em abril tinham morrido 483.