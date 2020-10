Só daqui a um ano é que vamos saber porque se está a morrer mais?

A ministra da Saúde defendeu esta sexta-feira que o processo de apuramento das causas de morte tem de levar o seu tempo, dada a complexidade envolvida. "Não é simples classificar causas de morte e não é algo que se possa fazer levianamente, ligeiramente. Estamos todos interessados em perceber porque é que as causas de morte aconteceram e atuar sobre os seus determinantes". E concluiu: "Isso leva tempo, tempo do qual não podemos prescindir […]. O compromisso que assumimos é o de estudar e partilhar a informação. Não podemos acelerar resultados sob pena de estarmos a partilhar dados enviesados".



Esta foi a justificação dada por Marta Temido depois de ter sido confrontada, na conferência de imprensa desta tarde, sobre o facto de os dados consolidados sobre as causas de morte estarem apenas concluídos no final do próximo ano. O prazo fora indicado por fonte oficial da Direção-Geral da Saúde ao Negócios na véspera.



Na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que identificar causas de morte em tempos de pandemia é um processo "delicado, complexo, moroso e altamente especializado", sujeito a "uma definição internacional da Organização Mundial da Saúde" e feito por "pessoas que têm formação em codificação das causas de morte".





Leia Também Portugal é dos países onde a mortalidade mais subiu e a covid menos explica

Os chamados codificadores trabalham apoiados nos certificados de óbito passados por médicos, os quais, segundo Graça Freitas, operam com base num sistema de eliminação de hipóteses, ordenando "as sucessivas causas possíveis, ou causas mais remotas ou mais próximas, para provocar essa morte" até chegarem a uma conclusão.



"Como sabem, este ano desviámos codificadores para codificar especialmente as mortes por e as mortes com covid-19, porque temos de saber ao dia", diz a diretora-geral da Saúde, admitindo tratar-se de uma excepção. Ainda assim, apesar de os dados consolidados estarem previstos apenas para o final de 2021, Graça Freitas concede que já está a ser feita uma análise exploratória das causas de morte deste ano, que poderá revelar pistas que ajudem a perceber o aumento da mortalidade em Portugal.



Recorde-se que de um conjunto de 29 países europeus analisados pelo Negócios, Portugal é o sexto onde a mortalidade mais aumentou (6,3%), nos primeiros oito meses do ano, face à média do período homólogo dos cinco anos anteriores. No entanto, surge ainda mais destacado no ranking dos países cujo aumento de mortes permanece por explicar, só ultrapassado por Espanha.



Esta sexta-feira, Marta Temido afastou a hipótese de que a falta de cuidados médicos, como o adiamento de consultas presenciais, exames ou cirurgias, possa estar na origem do problema. A governante apoia-se num estudo do Instituto Ricardo Jorge que terá concluído que "não é possível encontrar um nexo causal entre determinados excessos de mortalidade, face a períodos homólogos comparáveis, e uma eventual quebra na prestação de cuidados de saúde".



Os especialistas têm-se dividido sobre os motivos que podem estar por trás deste aumento da mortalidade. Além da possibilidade de ser um efeito de uma alteração do padrão de procura e oferta de cuidados médicos, que a ministra afasta, há quem admita também que possam existir mortes por Covid-19 que não foram identificadas como tal.

O que é uma morte por covid?





Nem todos os países usam a mesma metodologia no apuramento dos óbitos por covid-19.



No passado, a diretora-geral da Saúde revelou que, em Portugal, o óbito de um doente crónico que surgisse na sequência de uma infecção por SARS-CoV-2 seria classificado como uma morte por xovid-19, ao contrário do que aconteceria se este mesmo doente contraísse o vírus da gripe.



Esta sexta-feira, Graça Freitas esclareceu que a classificação "não é [feita] com essa simplicidade". O trabalho é feito por técnicos codificadores que, "quando têm dúvidas, podem ainda recorrer ao médico. Quer ao médico que passou o certificado de óbito como a outros médicos que nos ajudam neste processo".