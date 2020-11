Taiwan é invejada após 200 dias sem transmissão local de Covid

Taiwan mostra, de longe, o melhor resultado do mundo no combate à pandemia e atingiu um novo marco na quinta-feira, mesmo quando o vírus avança novamente na Europa e nos Estados Unidos. O último caso local em Taiwan foi registrado a 12 de abril, e não houve uma segunda vaga.

Em que é que esta ilha de 23 milhões de pessoas acertou? Teve 553 casos confirmados, com apenas sete mortes. Especialistas dizem que fechar as fronteiras mais cedo e regulamentar as viagens foram um grande passo no combate ao vírus. Outros fatores incluem um rastreamento de contato rigoroso, quarentena monitorizada por tecnologia e uso generalizado de máscara. Além disso, a experiência de Taiwan com a SARS levou a uma maior disciplina da população.





"Taiwan é o único grande país que até agora conseguiu eliminar a transmissão comunitária de covid", afirma Peter Collignon, médico infetologista e professor da Escola de Medicina da Universidade Nacional Australiana. Taiwan "provavelmente tem o melhor resultado do mundo", disse, e é "ainda mais impressionante" para uma economia com uma população quase do mesmo tamanho da da Austrália, com muitas pessoas que moram perto umas das outras em apartamentos.





Taiwan provavelmente será umas das poucas economias a crescer este ano. Em agosto, o governo projetou uma expansão do PIB de 1,56% em 2020.





Mas Taiwan ainda não está fora de perigo. O governo confirmou mais três casos importados na quinta-feira, das Filipinas, Estados Unidos e Indonésia. E, nas últimas duas semanas, registou mais de 20 casos importados. Além disso, outros países que inicialmente conseguiram um bom resultado contra o coronavírus, como Singapura e Japão, posteriormente tiveram picos de casos.





O que países com novas ondas de Covid podem aprender com a experiência de Taiwan é que nada funciona sem rastrear os contatos de pessoas que deram positivo e sem as colocar em quarentena, disse em entrevista Chen Chien-jen, ex-vice-presidente do Taiwan e epidemiologista.





Além disso, como não é fácil que as pessoas cumpram a quarentena, Taiwan tomou medidas para fornecer refeições e entrega de mantimentos e até mesmo contato social via Line Bot, um robô que envia mensagens de texto e conversa. Também há multas: quem desrespeita a quarentena pode pagar até 1 milhão de dólares taiwaneses (35 mil dólares).