O Presidente da República apontou esta quinta-feira como essencial a redução no número de novos casos diários para "menos de dois mil" até à Páscoa.Marcelo Rebelo de Sousa, que se dirigiu ao país a partir do Palácio de Belém, defendeu que "temos de sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados". E, advertiu, "temos de assegurar que a PáscoaO chefe de Estado iniciou o seu discurso lembrando que estas "foram umas semanas difíceis, mas terminaram melhor do que tinham começado". "Foram dias pesados para todos, dramáticos para bastantes", enfatizou.Marcelo aproveitou para aludir à questão da vacinação indevida, salientando que "os portugueses compreenderam que os responsáveis pelos desvios por favoritismo de vacinas iam ser exemplarmente punidos".Ainda sobre as vacinas, o Presidente sublinhou que o atraso na entrega das vacinas na União Europeia implica que "em abril vamos ter de vacinar mais, e mais depressa". Isto para que seja atingido o objetivo de ter 70% da população vacinada até setembro.Marcelo Rebelo de Sousa frisou também que é necessário "continuar a apoiar, e apoiar depressa, os que na economia e na sociedade sofrem com estas semanas de sacrifício".De seguida, o chefe de Estado "mudou agulhas" e deixou recados políticos: "Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de Governos de unidade ou de salvação nacional. N