Trabalhadores não vacinados da Apple obrigados a fazer testes diários à covid

A Apple vai obrigar todos os trabalhadores que não estejam vacinados a efetuar um teste diário à covid antes de entrarem nos escritórios. Quem reserve para si a informação sobre se está ou não vacinado terá igualmente de fazer o teste. Já as pessoas que tenham tomado a vacina terão de fazer apenas um teste rápido semanal. As novas regras foram comunicadas esta semana aos empregados, avança a Bloomberg.

Para os trabalhadores das lojas que a empresa tem, a regras serão um pouco diferentes: os funcionários não vacinados serão obrigados a fazer o teste duas vezes por semana, mantendo-se a obrigatoriedade de um teste rápido por semana para os que estejam vacinados.

Estas novas exigências, escreve a Bloomberg, estão relacionadas com as metas estabelecidas pela administração Biden, que exige que, a partir de 8 de dezembro, todos as empresas que trabalham com o Estado exijam que os seus funcionários estejam vacinados contra a covid-19.

Além disso, os EUA têm vindo a pressionar no sentido de que as empresas com 100 ou mais funcionários exijam comprovativo de vacina ou testem os funcionários não vacinados pelo menos uma vez por semana. E espera-se que a Casa Branca emita em breve novas diretrizes sobre esta questão.

Para já, a Apple está a pedir aos seus trabalhadores para que, até 24 de outubro, comuniquem se estão ou não vacinados, devendo as novas regras entrar em vigor a 1 de novembro. Os testes rápidos poderão ser realizados em casa ou nas instalações da empresa e o trabalhador deverá comunicar o respetivo resultado através de uma aplicação.

A partir de janeiro os trabalhadores, que continuam maioritariamente em regime de teletrabalho, deverão passar a ir aos escritórios em média três dias por semana.