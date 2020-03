Trump afasta possibilidade de desemprego nos EUA chegar aos 20%

Na terça-feira, Steven Mnuchin afirmou que os EUA poderiam atingir uma taxa de desemprego de 20%, no seu depoimento perante o Congresso, onde foi apresentar para aprovação um pacote financeiro de cerca de um bilião de euros, para fazer face à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19.

"Estamos muito longe disso", declarou hoje Donald Trump, referindo-se a essa estimativa do seu secretário do Tesouro, explicando que esses números apenas aconteceriam "no pior dos cenários mais sombrios".

A taxa de desemprego de 20% seria o dobro do que os EUA experimentaram depois da crise financeira de 2009 e quase seis vezes mais da atual taxa, que se situa nos 3,5%.

Para atenuar o impacto económico da pandemia do novo coronavírus, Trump tem anunciado uma série de medidas, como o encerramento de fronteiras com o Canadá, proibição de entrada de viajantes da Europa, recurso a meios de empresas privadas, entrega de cheques aos contribuintes e suspensão de ações de despejo e execuções de hipotecas, durante o período da crise.

Os Estados Unidos registaram até hoje mais de cinco mil casos de contaminação que provocaram 110 mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.