Trump diz que Fauci é "um desastre" e que os americanos estão fartos da covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o principal rosto do combate à pandemia no governo, o imunologista Anthony Fauci, é um "desastre" e possivelmente um "idiota", numa altura em que o número de novos casos no país continua a aumentar de forma exponencial.O líder da Casa Branca disse ainda que os americanos estão "cansados" da covid-19. "As pessoas estão cansadas de ouvir Fauci e todos esses idiotas, todos esses idiotas que erraram", disse.Trump também afirmou que "sempre que [Fauci] vai à televisão há sempre uma bomba", depois de Fauci ter dito no programa da CBS, "60 Minutes", que não estava espantado com o facto de Trump ter apanhado o coronavírus.Fauci não pode ser demitido diretamente pelo presidente, de acordo com a lei norte-americana.Os Estados Unidos registaram mais de 8 milhões de pessoas infetadas com coronavírus e atualmente os números de novas infeções escalaram acima dos 70 mil por dia, um máximo desde julho.