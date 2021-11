UE quer limitar validade do certificado de vacinação a 9 meses nas viagens

presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, na quarta-feira, administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com "prioridade para as pessoas vulneráveis e para as que têm mais de 40 anos".



As declarações foram feitas numa altura em que estão a aumentar o número de casos em vários países, incluindo Portugal. Os últimos números da DGS mostram mais 3.773 casos e 17 mortes por covid-19 no país.





O Conselho de Ministros está hoje reunido para decidir novas medidas de contenção da pandemia de covid-19.



A União Europeia vai recomendar que os certificados de vacinação para viagens dentro do bloco tenham uma validade de nove meses. A informação é avançada esta quinta-feira, 25 de novembro, pela Bloomberg.Ao propor a introdução de um novo limite para a validade dos certificados de vacinação, a Comissão Europeia está a sugerir que, após nove meses, o certificado só será válido caso os cidadãos tenham levado a dose de reforço que a UE recomenda.Esta proposta, diz a Bloomberg, deverá ser apresentada esta quinta-feira.