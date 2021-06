Um em cada 10 residentes em Lisboa já foi infetado com covid. Veja como está o seu concelho

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O número de concelhos de Portugal onde pelo menos um décimo da população está ou esteve infetada com o coronavírus ascende a 35, o que representa 11% dos 308 municípios do país, segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde (DGS) e cálculos do Negócios com base nas estimativas da população elaborada pelo Instituto Nacioal de Estatística (INE).Os números reportados ...