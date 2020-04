Um mês de epidemia destruiu sete meses de confiança recuperada

Com a chegada da pandemia da covid-19 a Portugal no início de março, os indicadores do INE sobre a confiança das famílias e das empresas tiveram fortes quebras só neste mês, atingindo mínimos, uma redução que, no passado, levou pelo menos meio ano a recuperar. Nas empresas, setores do comércio e dos serviços são os mais afetados. INE fala em “forte redução” da atividade económica.