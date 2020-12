Um milhão de portugueses "já deverá ter tido contacto com o vírus", diz especialista

O especialista Henrique de Barros acredita que cerca de um milhão de portugueses "já deverá ter tido contacto com" o novo coronavírus. A declaração foi feita esta quinta-feira na reunião do Infarmed, onde estão presentes o Presidente da República e o primeiro-ministro.O professor na Universidade do Porto admite que a estimativa tem um "intervalo grande de margem de erro" associado. "São entre 600 mil e 1,8 milhões", acrescenta.As contas de Henrique Barros sugerem também que "entre 15% a 20% da população já estará imunizada, por contacto com o vírus", o que não significa no entanto que estejam totalmente protegidas. Para o especialista, importa agora perceber "quem serão essas pessoas" e se estarão "eficazmente protegidas".Henrique de Barros explicou também que a eficácia das vacinas contra a covid-19 vai ser fundamental para atingir a imunidade de grupo. O especialista observou que, se cada pessoa infetada com o vírus contagiar outras três, e a vacina tiver uma eficácia de 100%, será necessário que 67% da população seja vacinada para se conseguir a imunidade de grupo. Mas, caso a eficácia seja de apenas 90%, então será necessário vacinar 74% da população. Se a vacina apresentar uma eficácia de 70%, será preciso vacinar 95% dos portugueses.