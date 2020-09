União Europeia espera ter primeira vacina em novembro

Os países da União Europeia deverão ter em novembro acesso à primeira vacina contra o coronavírus, informam fontes comunitárias, citadas pelo Expansión.





A fabricante por detrás desta encomenda é a britânica AstraZeneca, que está a produzir uma vacina com a universidade de Oxford. A UE tem um contrato com esta empresa que garante acesso a pelo menos 300 milhões de doses.





"O importante é que é um esforço coletivo e todos terão acesso equitativo", afirmam as mesmas fontes. Bruxelas já terá adiantado fundos para assegurar as doses, as quais receberá e distribuirá de acordo com a população de cada Estado membro.





Adicionalmente, a Comissão Europeia está a negociar, em nome da UE, com outros cinco laboratórios para fechar contratos semelhantes e ter à sua disposição uma ampla gama de vacinas, de forma a minimizar o risco de adquirir vacinas não-eficazes.





Bruxelas vai deixar ao critério de cada estado membro a forma de atribuição das respetivas vacinas em cada país, defendendo, contudo, que um bom primeiro passo seria vacinar 30% da população.