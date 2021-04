União Europeia prevê imunidade no final de junho apesar das dúvidas com AstraZeneca

A Comissão Europeia prevê que o plano de vacinação poderá levar à imunização em grande parte dos países do Velho Continente antes do final de junho, pressupondo que as dúvidas em relação à vacina da AstraZeneca são ultrapassadas e os cidadãos aceitam que esta lhes seja administrada.





Esta informação foi avançada por Bruxelas aos vários Governos que fazem parte da União Europeia. Alemanha, França, Itália, Espanha e Holanda vão estar numa posição que lhes permitirá inocular mais de 55% do total da população, de acordo com a Bloomberg, que cita o documento enviado aos governos.





Anteriormente, a União Europeia almejava imunizar 70% da população adulta até ao fim do verão, o que, dependendo da demografia de cada país, corresponderá a 55-60% do total da população.





As projeções indicam que Bruxelas acredita em melhorias no decorrer do plano de vacinação, depois de este ter sido marcado por um início "desastroso" marcado por atrasos, mensagens ambíguas e discórdia política.





A incerteza acerca da vacina da AstraZeneca é agora o fator que paira sobre a Europa e que pode vir a ser um obstáculo ao sucesso. De acordo com a publicação Messaggero, a Agência Europeia do Medicamento pode vir a revelar um elo de ligação entre os casos de coágulos sanguíneos que têm vitimado alguns cidadãos e a toma desta vacina.