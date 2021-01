Vacina da J&J contra a covid-19 com eficácia de 66%

A vacina desenvolvida pela Johnson&Johnson (J&J) revelou um grau de eficácia de 66% no combate à covid-19, num ensaio clínico global.





Os testes à vacina da J&J, nos quais participaram mais de 44.000 indivíduos, mostraram que a vacina foi capaz de prevenir 66% dos casos classificados como moderados a severos. Esta vacina será particularmente eficaz na prevenção de infeções severas, uma vez que conseguiu travá-las em 85% dos casos e teve ainda sucesso em prevenir a totalidade das hospitalizações e mortes.





Estes dados foram comunicados pela própria empresa esta sexta-feira, 29 de janeiro e, com base neles, a J&J pretende candidatar-se a uma autorização de emergência nos Estados Unidos já no início de fevereiro.



O cientista chefe da empresa afirmou este mês que espera uma autorização em março, e nessa altura já haverá produto pronto a distribuir, sem especificar quantidades. Contudo, a J&J já revelou que pretende que os Estados Unidos recebam 100 milhões de doses na primeira metade do ano.





Caso esta vacina seja de facto aprovada, pode vir dar um impulso relevante aos planos de vacinação. Apesar de ter demonstrado uma eficácia mais baixa do que as desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer, a vacina da J&J tem o benefício de só necessitar da administração de uma dose. Outra diferença relevante é que as vacinas já em distribuição necessitam de ser conservadas em ambiente de congelação, enquanto a da J&J exige apenas temperaturas frigoríficas para se manter durante três meses.





(Notícia atualizada às 14:00 com mais informação)