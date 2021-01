Vacina da Pfizer é eficaz contra a estirpe do Reino Unido

A vacina para a covid-19 que foi desenvolvida numa parceria entre a Pfizer e a BioNTech deverá ser tão eficaz contra a variante do vírus que foi descoberta no Reino Unido como com o vírus inicial.





A variante britânica, nomeada B.1.1.7., deverá ter emergido no Reino Unido em setembro de 2020, e está associada a uma transmissão mais eficiente e mais rápida.





Uma estudo publicado na base bioRxiv aponta que "não há uma diferença biologicamente significativa na atividade de neutralização" que se verifica quando são feitos testes em cada uma das variantes do vírus – a inicial e a B.1.1.7.





Este estudo, que ainda não foi validado pelos pares do mundo da ciência, baseia as suas conclusões na análise do efeito dos anticorpos na nova variante: esta foi neutralizada na corrente sanguínea de 16 participantes no estudo, que já tinham recebido antes a vacina. Metade dos participantes tinha idades compreendidas entre os 18 e os 55 anos e a outra metade situava-se entre os 56 e os 85.