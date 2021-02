Vacinação nos centros de saúde arranca hoje em Lisboa e quinta-feira no Norte

A vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arranca hoje em Lisboa, prosseguindo quinta-feira em mais sete locais da região Norte.Informação do Ministério da Saúde fornecida à Lusa, refere que a vacinação decorrerá hoje nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo, onde até sexta-feira deverão ser administradas cerca de 300 vacinas contra a covid-19.Na quinta-feira, este processo de vacinação arranca na região Norte, com sete locais em Braga, Marão e Douro Norte, Porto Oriental, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Gaia, Gondomar e na Unidade Local de Saúde Nordeste.Nestes sete locais serão administradas perto de 900 vacinas até ao final da semana, avança o ministério da Saúde, ao adiantar que esta fase da vacinação vai iniciar-se na próxima semana nas restantes administrações regionais de saúde do país.Segundo a mesma fonte, até ao final da tarde de terça-feira, já tinham sido enviadas cerca de 850 SMS a utentes a vacinar nesta fase e confirmados cerca de 370 agendamentos.PC // JMRLusa/Fim