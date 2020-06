Vendas a retalho na Europa tropeçam quase 20% em abril

As medidas de contenção que foram adotadas pelos países europeus, na sequência da pandemia de covid-19, tiveram um efeito notório no retalho. Tanto em março como em abril as vendas deram um tropeção de mais de 11% e, chegadas a abril, caíram quase 20% em relação aos números do ano anterior.





O volume de vendas desceu 11,7% na Zona Euro e 11,1% na União Europeia em abril, comparando a março de 2020, um mês no qual já se tinham verificado quedas de 11,1% e 10,1%, respetivamente. Já colocando o abril deste ano lado a lado com o abril de 2019, a quebra é de 19,6% na Zona Euro e de 18% no bloco europeu.

Estes dados foram publicados esta quinta-feira, 4 de junho, no site do gabinete de estatística europeu, o Eurostat.