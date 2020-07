Vendas a retalho sobem mais que o esperado no "desconfinamento" europeu

No passado mês de maio, altura em que os países europeus começaram a aliviar as medidas de restrição impostas no âmbito da pandemia, as vendas a retalho subiram mais do que era esperado.





De acordo com os dados revelados esta segunda-feira,6 de julho, pelo Eurostat, o volume de negócios no comércio a retalho cresceu 17,8% face a abril, na Zona Euro, e 16,4% na União Europeia, quando os economistas antecipavam um avanço de apenas 15% na região da moeda única.





Esta evolução acontece depois das quebras em cadeia de 12,1%, em abril, e 10,6%, em março, dois meses marcados pelas medidas de confinamento em toda a região, que praticamente paralisaram a atividade económica.





Com o regresso gradual à normalidade, a venda de combustíveis recuperou 38,4%, enquanto as vendas de produtos não alimentares cresceu 34,5% na Zona Euro. Nos produtos alimentares, bebidas e tabaco, o aumento foi de apenas 2,2%.





Olhando para os Estados-membros da UE, a recuperação foi generalizada, com exceção da Bélgica, com os maiores aumentos a serem observados no Luxemburgo (28,6%), França (25,6%) e Áustria (23,3%).





Já Portugal ficou abaixo da média dos parceiros europeus, com as vendas a retalho a crescerem 13,1%.





Na comparação com o mesmo mês do ano passado, porém, o comércio a retalho ainda tem uma quebra de 5,1% na Zona Euro e 4,2% na União Europeia.





Alguns países, contudo, conseguem um registo positivo face a maio de 2019, com destaque para a Alemanha (7,2%), Dinamarca (6,6%) e Áustria (4,8%).