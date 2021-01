Vendas automóveis caíram 33,9% em 2020. Renault vê liderança encurtada

As vendas de automóveis em Portugal recuaram 33,9% no ano passado face a 2019, totalizando 176.992 unidades, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em dezembro, a quebra nas vendas cifrou-se em 19,4%, para as 18.290 viaturas.O segmento de ligeiros de passageiros, que representa 82% do mercado nacional, sofreu uma quebra anual de 35%, para 145.417 veículos. Já os comerciais ligeiros resistiram melhor à crise originada pela pandemia, fechando o ano com uma descida de 28,3%, para 27.578 unidades.Os pesados de mercadorias registaram um recuo de 27,9%, para 3.585 viaturas, enquanto as vendas de pesados de passageiros caíram 31,4%, para 412 unidades.A Renault marca líder em Portugal nos ligeiros de passageiros há mais de duas décadas viu as vendas neste segmento encolherem 35,8%, o que levou a uma redução na sua quota de mercado para 12,8%.Apesar da quebra de 33%, a Peugeot encurtou a distância para a rival francesa e reforçou a "fatia" de mercado para 10,9%.A fechar o pódio surge a Mercedes-Benz, que foi a marca que mais quota de mercado ganhou ao passar de 7,4% em 2019 para 9,46%.