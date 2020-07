Vila Franca de Xira supera mil casos de covid-19. Loures com 1% da população infetada

Vila Franca de Xira superou a fasquia dos mil casos confirmados de covid-19, tornando-se o 13.º concelho com mais de um milhar de infetados desde o início da pandemia, segundo o boletim divulgado esta segunda-feira, 27 de julho, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



A DGS passou a atualizar a distribuição dos casos por concelho apenas uma vez por semana, registando-se um aumento de 1.400 casos com identificação por município face ao anterior balanço, enquanto o total de casos em igual período aumentou em 1.528.





A Área Metropolitana de Lisboa (AML) contabiliza mais 1.006 casos do que na passada segunda-feira, o que é praticamente 10 vezes mais do que o aumento de casos na Área Metropolitana do Porto (AMP), que se cifrou em 105.



Os 18 municípios da AML, que tem uma população de 2,86 milhões de pessoas, somam agora 21.150 casos confirmados, o que representa 42% do total de casos no país, embora a AML tenha um peso de apenas 27,8% na população nacional.



A Área Metropolitana de Lisboa supera, assim, o número de casos registados, por exemplo, na Áustria, país com nove milhões de habitantes.





Já a AMP, com 1,7 milhões de habitantes ou 16,8% da população portuguesa, totaliza 10.173 casos, o que equivale a 20,2% dos 50.299 casos registados em Portugal.Nota ainda para Sintra, o concelho com maior número de novos casos no espaço de uma semana. O município liderado por Basílio Horta registou um em cada sete dos casos confirmados que foram reportados na semana passada.

O número de muncípios com mais de um milhar de casos aumentou de 12 para 13 no espaço de uma semana, com a inclusão de Vila Franca de Xira.



Lisboa, com 4.408 infetados (mais 168 do que uma semana antes), continua a ser o concelho com mais casos, sendo também o município mais populoso. A incidência na autarquia alfacinha é de 8,65 casos por mil habitantes e o total de casos é quase idêntico ao registado na Hungria, que tem uma população 19 vezes superior.



Sintra, o segundo concelho mais populoso, regista 3.695 infetados (mais 219) e apresenta uma média de 9,44 casos por milhar de residentes.



O terceiro lugar pertence a Loures, com 2.284 casos (mais 87). Este município juntou-se a Reguengos de Monsaraz (1,5%), Ovar (1,3%) e Amadora (1,2%) no lote de concelhos onde a incidência da covid-19 é superior a 1%, tendo atingido 1,07% da população de Loures.



Dos 13 concelhos com mais de mil casos, oito pertencem à AML, enquanto quatro são da AMP. Braga, com 1.269 casos, é o "intruso".



83% dos concelhos têm pelo menos três casos

O número de concelhos com pelo menos três casos confirmados – a DGS não identifica os municípios com dois ou menos casos – subiu de 253 para 256, o que representa 83% dos 308 municípios de Portugal.



Face ao boletim de 20 de julho, registam-se as entradas de Arraiolos, com 10 casos, Ferreira do Zêzere, com quatro, e Vila Viçosa, com três infetados.