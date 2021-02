Von der Leyen: “Portugal tomou a decisão correta ao fechar-se para travar contágios"

"Quero dizer que estou impressionada com o Governo português, que penso que tomou a decisão correta ao promover o fecho do país durante um curto espaço de tempo para responder à pandemia", disse Ursula Von der Leyen ao jornal.



Ursula Von der Leyen afirma que é essencial manter as fronteiras internas abertas, mas que se deve desencorajar todas as viagens não essenciais para zonas de contágio elevado."Quero dizer que estou impressionada com o Governo português, que penso que tomou a decisão correta ao promover o fecho do país durante um curto espaço de tempo para responder à pandemia", disse Ursula Von der Leyen ao jornal.

"demos um passo importante na última vídeoconferência do Conselho Europeu, quando decidimos que, como somos mais ou menos uma região epidemiológica, devemos diferenciar as zonas para onde os movimentos não essenciais devem ser desencorajados neste momento", notando que "devemos fazer tudo o que for possível para evitar fechar as fronteiras internas".



A presidente da Comissão Europeia considera que Portugal tomou a decisão certa ao encerrar fronteiras para travar a pandemia. Em entrevista ao Público Para a presidente da Comissão Europeia,