Governo reforça verbas de apoio ao setor da cultura com 11 milhões do OE2021

Garantir Cultura - entidades artísticas singulares e coletivas que prossigam atividades de natureza não comercial" vê a dotação passar de 12 milhões de euros para 23.084.559,19 euros. Este reforço de verbas provém do Orçamento do Estado para 2021 e não dos fundos europeus.

No total, o programa Garantir Cultura passa, assim, a ter alocados 53,08 milhões de euros, dos quais 30 mihões destinam-se ao subprograma de apoio ao tecido empresarial do setor.Na portaria é indicado que esta dotação total poderá ainda vir a ser reforçada.O Governo justifca esta medida com o facto de "esta linha de apoio contou com uma adesão significativa, justificando-se, por isso, um esforço adicional direcionado ao setor da cultura, em especial aos profissionais e estruturas sem enquadramento no tecido empresarial, com alargamento das fontes de financiamento mobilizadas para o efeito".