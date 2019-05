Morreu Luciano Barbosa, o Repórter Estrábico

D.R.

Morreu Luciano Barbosa, o líder dos Repórter Estrábico, na passada quinta-feira. O músico tinha 60 anos e não são ainda conhecidas as razões do óbito. A cerimónia fúnebre realizou-se este domingo de manhã, de acordo com o jornal Público.Luciano Barbosa era o nome artístico de Gonçalo Vaz, que nasceu em Londres, mas que encontrou sucesso no Porto, com os Repórter Estrábico, banda que teve particular sucesso entre as décadas de 80 e 90 do século XX. O seu último disco, Eurovisão, foi lançado em 2004.Os Repórter Estrábico foram uma das bandas pioneiros do rock influenciado pela eletrónica, em Portugal. O seu primeiro álbum data de 1991 e chamava-se Uno Dos. Lançaram ainda quatro álbuns.A juntar à componente dançável da sua música - afinal, começaram a editar discos aquando do expoente máximo do 'house' em Inglaterra -, os Repórter Estrábico, que tinham em Luciano a sua figura central, juntavam sempre um tom humorístico ou satírico às suas letras.



Em 2018 voltaram às canções com "Separa o Lixo", uma canção com uma forte crítica social e política.